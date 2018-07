Portuguesa vence Desportivo Brasil pelas quartas de final da Copa Paulista

Se havia alguma desconfiança envolvendo a Portuguesa antes do seu primeiro jogo nas quartas de final da Copa Paulista, ela foi liquidada neste domingo, quando o time venceu o Desportivo Brasil por 3 a 1, no Canindé. Agora faz o segundo duelo em Porto Feliz podendo perder até por um gol de diferença para chegar às semifinais.

A Portuguesa está determinada a chegar na decisão do torneio, que vai premiar os finalistas uma vaga na Copa do Brasil e outra no Campeonato Brasileiro da Série D de 2018, sendo que agora restam oito clubes com este mesmo objetivo.

Mais uma vez os destaques da Lusa foram Guilherme Queiroz, que fez dois gols no primeiro tempo, e o veterano Marcelinho Paraíba, que marcou o outro, na etapa final. O gol dos visitantes foi anotado por Hélio, aos 45 minutos do segundo tempo, de cabeça.

OUTROS JOGOS

Também neste domingo, no estádio Gilbertão, em Lins, o Linense foi surpreendido pela Internacional de Limeira, sendo batido por 2 a 1. Agora os limeirenses podem perder na volta até pelo mesmo placar, porque entraram nesta fase com a melhor campanha que o adversário.

No sábado foram disputados os outros dois jogos de ida foram realizados. Destaque para a goleada da Ferroviária sobre o time B do Santos por 4 a 0, na Vila Belmiro. Na região do ABC paulista, o São Caetano fez 2 a 1 no XV de Piracicaba.

Os jogos de volta serão disputados no próximo fim de semana.

Confira os resultados dos duelos de ida das quartas de final:

Sábado

Santos B 0 x 4 Ferroviária

São Caetano 2 x 1 XV de Piracicaba

Domingo

Linense 1 x 2 Inter de Limeira

Portuguesa 3 x 1 Desportivo Brasil