Portuguesa vence e assume liderança da Série A2

Pela primeira vez na temporada a Portuguesa assumiu a liderança da Série A2 do Campeonato Paulista, onde luta para voltar à elite estadual em 2014. Neste domingo à tarde, no Estádio do Canindé, a Lusa bateu o Rio Claro, por 3 a 0, e chegou aos 21 pontos, igualando-se na pontuação com o Grêmio Osasco, mas levando vantagem no saldo de gols: 12 a 6.

Os gols da Lusa foram marcados por Souza, Diego Souza e Luís Ricardo. A derrota deixou o Rio Claro ainda em terceiro lugar, com 19 pontos. A liderança caiu no colo da Lusa porque de manhã, em casa, o Grêmio Osasco empatou com o São José, por 1 a 1.