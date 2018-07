Portuguesa vence e avança antecipadamente na Série A2

Não foi um jogo agradável para a torcida, que contou com a presença ilustre o maestro João Carlos Martins. Mas a Portuguesa mereceu vencer o fraco time de Americana, que briga contra o rebaixamento. Ferdinando abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo e o argentino Flecha Arraya completou o placar aos 37 minutos do segundo tempo. O Rio Branco, com 16 pontos, está na ameaçadora 16.ª posição.

Quem decepcionou foi o Grêmio Osasco, que mesmo em casa perdeu para a Catanduvense, por 3 a 1. Este foi o segundo tropeço seguido, porque na rodada anterior o Osasco tinha sofrido outra goleada, desta vez para a Santacruzense, por 4 a 1. Com a derrota, o Osasco continua com 25 pontos, mas em quinto lugar, e podendo perder posições até o final da rodada. A Catanduvense, em alta, aparece com 21 pontos, em 11.º lugar.

Em Bauru, Noroeste e Santacruzense ficaram no empate por 1 a 1. O time bauruense tem 19 pontos, em 14.º lugar, enquanto a Santacruzense vai somando pontos para sair da zona de degola. No momento tem 14 pontos, em 18.º lugar.