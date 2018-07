Portuguesa vence e mantém tabu contra o Bragantino A Portuguesa levou a melhor no duelo paulista com o Bragantino e saiu com a vitória, por 2 a 0, nesta sexta-feira, na abertura da quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, a Lusa manteve um tabu de 18 anos sem perder para o rival. Desde 1992, foram oito confrontos, com seis vitórias e dois empates.