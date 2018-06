Portuguesa vence Goiás e vai enfrentar o Palmeiras nas quartas da Copa São Paulo

A Portuguesa segue viva na disputa pelo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça-feira, no Canindé, em São Paulo, venceu o Goiás por 1 a 0, com gol de Davi, e se classificou para as quartas de final. O adversário será o Palmeiras, que passou pelo Vasco, na cidade de Taubaté, por 2 a 0. O jogo será na sexta-feira, ainda sem horário e local definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Em um primeiro tempo equilibrado, a Portuguesa teve dificuldade para encontrar espaço na marcação do Goiás. Aos poucos, o time foi se soltando, principalmente pelas pontas, mas pecava nas trocas de passe. No segundo tempo, aos 19 minutos, Bahia achou um lindo passe nas costas da marcação para Cesinha, que cruzou rasteiro para Davi, sem goleiro, só escorar.

Com dois títulos na história, em 1991 e 2002, a Portuguesa sonha em levantar mais uma taça da Copa São Paulo. Ainda invicto, o time tem quatro vitórias e dois empates na sua campanha. Na fase de grupos, passou sem nenhum susto, com nove pontos. Depois avançou nos pênaltis contra São Paulo-AP e América-MG, após empates no tempo normal.