Portuguesa vence Juventus e sobe para 3.º na Série A2 A Portuguesa continua em alta na Série A2 do Campeonato Paulista, na qual espera confirmar seu favoritismo e garantir o acesso para disputar a elite estadual em 2014. Neste domingo à tarde, no Estádio do Canindé, venceu o Juventus por 2 a 1, no fechamento da oitava rodada. A Lusa agora aparece em terceiro lugar, com 15 pontos, atrás de Rio Claro, com 16, e do líder Grêmio Osasco, com 17.