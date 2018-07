Portuguesa vence lanterna e ganha sobrevida na luta pela permanência na Série C

A Portuguesa-SP ganhou uma sobrevida na sua luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. Neste domingo, venceu o lanterna Guaratinguetá-SP por 3 a 1, pela 17.ª rodada, mas ainda continua na nona e penúltima posição do Grupo B com apenas 14 pontos. Tem um a menos do que o Macaé-RJ, que perdeu para o Juventude-RS, por 2 a 1, e agora ambos vão brigar contra o descenso na última rodada.

Depois de uma fraca campanha, o time paulista não depende de si para escapar de outro vexame no Brasileiro. Além de precisar vencer o Tombense-MG, em Minas Gerais, vai torcer para que o Macaé não vença o Botafogo-SP, no interior do Rio de Janeiro.

O time de Ribeirão Preto (SP), com 30 pontos em terceiro lugar, só precisa de um empate para garantir a sua classificação. Os dois jogos vão ser disputados domingo no mesmo horário, a partir das 16 horas.

Com o estádio do Canindé alugado para um evento, a Portuguesa mandou o seu jogo no estádio José Liberatti, em Osasco (SP). Saiu na frente com Marcelo, aos 20 minutos, mas sofreu o empate aos 42 com Anderson. No começo do segundo tempo, aos seis, Bruno Xavier fez o segundo gol e Bruno Mineiro, de pênalti, completou o placar aos 40.

A Portuguesa descontou a derrota sofrida no primeiro turno, quando perdeu por 2 a 1, em Limeira (SP), para o mesmo rebaixado Guaratinguetá, na sua única vitória em 17 jogos.

BOA CLASSIFICADO - O time mineiro confirmou a sua classificação às quartas de finais ao ganhar por 2 a 0 do Ypiranga-RS, em Varginha (MG). O time mineiro chegou aos 32 pontos, na vice-liderança, dois atrás do Guarani-SP. O time de Erechim (RS) continua em quarto lugar, com 27.

O Juventude também briga por uma vaga porque chegou aos 27 pontos após ganhar em casa do Macaé. O Tombense ficou com 26, em sexto lugar, e está praticamente sem chances de avançar à outra fase.

No Grupo A ainda continuam abertas duas vagas na segunda fase e falta definir o último rebaixado. Em Arapiraca (AL), o ASA-AL empatou sem gols com o Botafogo-PB e ambos continuam dentro do G4 - a zona de classificação. O time alagoano, com 25 pontos, em quatro e o paraibano, com 27, em terceiro.

Já classificado, o ABC-RN empatou com o Cuiabá-MT por 2 a 2, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Fica com 29 pontos e na vice-liderança, só atrás do Fortaleza-CE, também com 29. Com 21 pontos, em sexto lugar, o clube de Cuiabá está livre do rebaixamento.

O Salgueiro-PE ganhou do rebaixado River-PI por 1 a 0, atingiu os 21 pontos e mesmo assim vai depender da última rodada para definir seu futuro. Acontece que vai fazer o confronto direto contra o Confiança-SE, penúltimo colocado com 19, que precisa da vitória para evitar a queda para a Série D.

Quem também corre risco de queda é o América-RN, que se complicou após a derrota, no sábado, por 2 a 0, para o Confiança. O time potiguar soma apenas 19 pontos, em oitavo, e na rodada final vai sair diante do Remo-PA, quinto com 24, que vai precisar vencer para sonhar com a classificação.

A penúltima rodada vai ser completada nesta segunda-feira com o jogo entre Guarani e Mogi Mirim-SP, às 19h15, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

Confira a 17.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

América-RN 0 x 2 Confiança-SE

Botafogo-SP 1 x 0 Tombense-MG

Fortaleza-CE 4 x 1 Remo-PA

Domingo

Boa-MG 2 x 0 Ypiranga-RS

Juventude-RS 2 x 1 Macaé-RJ

Salgueiro-PE 1 x 0 River-PI

Cuiabá-MT 2 x 2 ABC-RN

ASA-AL 0 X 0 Botafogo-PB

Portuguesa-SP 3 x 1 Guaratinguetá-SP

Segunda-feira

19h15

Guarani-SP x Mogi Mirim-SP