Portuguesa vence Marília de virada e fica a um empate do título da Copa Paulista

A Portuguesa largou na frente na decisão da Copa Paulista, ao vencer o Marília, por 2 a 1, de virada, neste domingo à tarde, no Estádio Bento de Abreu. Agora, o time tem a vantagem de empatar no segundo jogo, que será disputado na próxima quarta-feira, às 19 horas, no estádio do Canindé, em São Paulo.

Para ser campeão, o Marília vai ter que vencer por um gol de diferença para levar a definição para a cobrança dos pênaltis ou por dois gols ou mais de diferença para ser campeão direto.

O campeão vai levar o prêmio de R$ 250 mil da Federação Paulista de Futebol (FPF), além de ter o direito de escolher uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D ou na Copa do Brasil. A vaga remanescente ficará com o vice-campeão, que ainda vai embolsar uma premiação de R$ 150 mil.

Mesmo debaixo de forte calor, o jogo foi bastante movimentado na cidade de Marília. O time da casa saiu na frente com Geninho, de cabeça, aos 11 minutos. Mas a Portuguesa empatou aos 27 minutos com Caíque, numa bela jogada pelo lado esquerdo do ataque.

O segundo tempo começou equilibrado. O Marília teve mais volume de jogo e buscava o segundo gol. Em um contra-ataque pelo lado direito levou o gol da virada. O lateral Danilo Baia fez o cruzamento em direção à pequena área, a bola quicou e o centroavante Adilson Bahia cabeceou para as redes, aos 35 minutos.