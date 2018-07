Portuguesa vence o Capivariano por 2 a 1 e volta para a elite do Paulistão

CAPIVARI - Um ano depois de decepcionar a sua torcida e ser rebaixada, a Portuguesa garantiu a sua volta à elite paulista, nesta quarta-feira, quando venceu o Capivariano por 2 a 1, em Capivari, pela quinta rodada dos quadrangulares finais do Campeonato Paulista da Série A2 - equivalente à segunda divisão estadual. Com 12 pontos, a equipe do Canindé lidera o Grupo 3 e também já assegurou a sua presença na decisão do título da temporada.

Mesmo fora de casa, a Portuguesa mostrou superioridade técnica e abriu o placar com Diego Viana, aos 10 minutos de jogo, de cabeça. O time mandante voltou melhor no segundo tempo e empatou com Romão, aos cinco, de pênalti. Este foi seu 17.º gol na temporada, liderando a artilharia. No final do jogo, aos 44, Matheus fez o segundo gol dos visitantes.

O Rio Claro já tinha antecipado o seu acesso na quarta rodada pelo Grupo 2. Por isso, agora restam duas vagas para serem preenchidas, uma em cada grupo, e que estão sendo disputadas por seis times. Isso promete esquentar a sexta e última rodada, que será realizada no próximo domingo, a partir das 10 horas.

OUTRAS VAGAS

No Grupo 3, a chance maior é do Comercial, vice-líder com sete pontos, depois de segurar o empate por 0 a 0 com o Catanduvense, na cidade de Catanduva. O Catanduvense tem cinco pontos, em terceiro, e o Capivariano, quatro, em quarto lugar. No final de semana, o Comercial recebe o Capivariano, em Ribeirão Preto, no estádio Palma Travassos. A vitória dará a vaga ao clube da casa, que se empatar dependerá do outro resultado.

No estádio do Canindé, na capital, a Portuguesa faz a festa diante de sua torcida contra o Catanduvense. Este precisa vencer, torcer para que o Comercial perca ou empate em casa e ainda tirar o saldo de -1 a 6 favorável ao time de Ribeirão Preto. Para o Capivariano, será preciso vencer o Comercial e torcer para que a Catanduvense, no máximo, empate com a Portuguesa.

EQUILÍBRIO NO GRUPO 2

Em Campinas, o Red Bull venceu o Guaratinguetá por 5 a 3, enquanto que em Rio Claro o time da casa perdeu para o Audax por 2 a 0. Com o Rio Claro já classificado, com 10 pontos, a segunda vaga agora tem três times em uma disputa acirrada. O Guaratinguetá é o vice-líder, com sete pontos, seguido por Red Bull e Audax, com seis cada.

No domingo, o Audax recebe o Red Bull, em São Paulo, e quem ganhar vai chegar aos nove pontos. Daí vai precisar torcer para que o Guaratinguetá, em casa, não vença o Rio Claro. Para não depender do outro resultado, o Guaratinguetá precisa vencer e chegar aos 10 pontos.

Nesta fase da competição, os clubes foram divididos em dois grupos de quatro, sendo que ao final de turno e returno apenas os dois primeiros de cada um ficarão com o acesso ao Paulistão de 2014. Os líderes das respectivas chaves serão os finalistas da temporada.

Confira a 5.ª rodada da 2.ª fase da Série A2 paulista:

Quarta-feira

Red Bull 5 x 3 Guaratinguetá

Rio Claro 0 x 2 Audax

Catanduvense 0 x 0 Comercial

Capivariano 1 x 2 Portuguesa