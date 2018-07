Portuguesa vence o São Paulo B e garante vaga nas quartas da Copa Paulista

A Portuguesa segue viva na briga para não ficar sem calendário no próximo ano. Na manhã deste domingo, o time conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa Paulista ao vencer o São Paulo B por 2 a 1, em jogo válido pela sexta e última rodada da segunda fase, no Canindé.

Com a vitória, a Lusa se classificou na vice-liderança do Grupo 4, com nove pontos, e eliminou o São Paulo B, que ficou na quarta colocação, com cinco. Portanto, o time do Canindé continua na luta para conseguir uma vaga no Brasileiro Série D de 2018. O campeão da Copa Paulista tem direito a escolher se disputa a Copa do Brasil ou quarta divisão nacional.

Em um jogo bastante dramático, a Portuguesa abriu o placar com Romarinho, aos 39 minutos do primeiro tempo, e o São Paulo B empatou com Hugo, aos quatro da etapa complementar. Fernandinho recolocou o time da casa na frente, aos 29, e foi expulso na sequência, por tirar a camisa. Mas a vaga estava garantida.

Os confrontos das quartas de final foram definidos de acordo com as campanhas somando-se as duas fases disputadas até agora. O time com melhor desempenho enfrenta o oitavo e assim por diante. As datas, locais e horários vão ser definidos em reunião, nesta segunda-feira na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF). Vão ser jogos de ida e volta, com os times de melhor campanha decidindo em casa.

A Portuguesa vai enfrentar o Desportivo Brasil, líder do Grupo 6, com 12 pontos. A Inter de Limeira pega o Linense, enquanto o Santos B encara a Ferroviária e o XV sobre duela com o São Caetano.

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Taboão da Serra neste domingo, a Inter de Limeira garantiu a melhor campanha, seguida pela Ferroviária, que ficou no empate com o Água Santa, por 0 a 0.

O terceiro foi o Desportivo Brasil, que aplicou uma boa vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol, e em quarto se classificou o XV de Piracicaba, que mesmo com a derrota sobre o Linense ficou entre as quatro melhores campanhas do torneio estadual. Essas quatro equipes tem a vantagem de decidir em casa a partida de volta das quartas de final.

Confira os resultados da sexta rodada da segunda fase da Copa Paulista:

Portuguesa 2 x 1 São Paulo

XV de Piracicaba 0 x 1 Linense

Ferroviária 0 x 0 Água Santa

Inter de Limeira 1 x 0 Taboão da Serra

Desportivo Brasil 3 x 1 Mirassol

São Caetano 0 x 0 Santos