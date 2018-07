Portuguesa vence Rio Preto e mantém sonho pela classificação na Série A2 paulista

A Portuguesa conseguiu se manter na briga pela classificação à próxima fase da Série A2 do Campeonato Paulista - a segunda divisão estadual - com a vitória sobre o Rio Preto por 2 a 1, neste sábado, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto (SP), pela 15.ª rodada.

O resultado levou a Portuguesa aos 22 pontos, em sétimo lugar, apenas um atrás do Batatais, que perdeu para o Água Santa por 2 a 0, em Diadema (SP). Esta foi sua terceira vitória seguida na competição. O Rio Preto, por outro lado, é apenas o 18.º e antepenúltimo com 13 pontos. Não adiantou muito a estreia do técnico Luiz Carlos Ferreira, o "Rei do Acesso" no lugar de Carlos Rossi.

Depois de ser pressionada no início da partida, a Portuguesa aproveitou duas falhas do rival para marcar duas vezes em dois minutos. No primeiro, aos 10, Adilson finalizou em cima da marcação e a bola enganou o goleiro André. Em seguida, após boa troca de passes pela direita, Tárik aproveitou cruzamento de Amaral e testou firme para o fundo das redes. Ainda na primeira etapa, Juan descontou para os donos da casa.

Com a desvantagem mínima e precisando da vitória, o Rio Preto se lançou ao ataque no segundo tempo, chegou a carimbar a trave com João Henrique, mas a vitória rubro-verde persistiu.

No próximo domingo, dia 9, a Portuguesa faz o duelo contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), às 11 horas. O Rio Preto volta ao campo contra o Água Santa, no próximo sábado, às 15 horas, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema.