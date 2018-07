Portuguesa vence Sport, mas não consegue o acesso ao Brasileirão de 2011

RECIFE - A Portuguesa cumpriu o seu dever e venceu o Sport por 2 a 1, neste sábado, na Ilha do Retiro, em Recife. Apesar disso, a Lusa não conseguiu o acesso, ao terminar a Série B do Brasileiro em quinto lugar, apenas um ponto atrás do América-MG, que garantiu a vaga ao empatar com a Ponte Preta por 0 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

No final, a Portuguesa terminou o campeonato com 62 pontos, na quinta colocação, repetindo o desempenho de 2009, quando também não conquistou o acesso. Enquanto isso, o Sport encerrou sua participação na Série B com 56 pontos, na sexta posição.

A Portuguesa sabia que, para permanecer na luta pelo acesso, precisava vencer seu jogo neste sábado - depois, ainda dependeria do tropeço do América-MG. Assim, dominou o Sport no primeiro tempo e abriu boa vantagem, praticamente definindo a vitória.

Aos 17 minutos, Dodô abriu o placar para a Lusa. O atacante recebeu na entrada da área, se livrou da marcação e chutou no canto esquerdo de Saulo. Depois, aos 44, o meia Marco Antônio tratou de ampliar a vantagem, em cobrança de falta com categoria.

Na etapa final, a Portuguesa voltou mais preocupada em se defender, explorando as jogadas de contra-ataque. Assim, o Sport cresceu de produção e chegou ao gol aos 34 minutos, quando Fabrício, em cobrança de falta, mandou a bola no ângulo.

A equipe paulitas ainda resistiu firme, segurando a vitória em Recife. Mas, mesmo assim, não foi possível comemorar o acesso, já que faltou um ponto para que o sonho pudesse se tornar realidade agora em 2010. Ficou para o ano que vem.

Sport - 1 - Saulo; Igor, Montoya e Tobi; Renato (Eduardo Ratinho), Fabrício, Daniel Paulista, Élton (Wilson) e Dutra; Dairo (Ruan) e Ciro. Técnico - Geninho.

Portuguesa - 2 - Wéverton; Paulo Sérgio, Thiago Gomes, Preto Costa e Athirson (Romano); Ademir Sopa (Marcos Paulo), Glauber, Marco Antônio e Héverton; Fabinho (Luís Ricardo) e Dodô. Técnico - Sérgio Guedes.

Gols - Dodô, aos 17 minutos, e Marco Antônio, aos 44 minutos do primeiro tempo; Fabrício, aos 34 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Héber Roberto Lopes (Fifa/PR).

Cartões amarelos - Igor, Preto Costa e Thiago Gomes.

Renda - R$ 10.390,00.

Público - 4.301 pagantes.

Local - Estádio Ilha do Retiro, em Recife.