Portuguesa vira em Barueri e vence por 2 a 1 na Série A2

O resultado levou a Lusa a aparecer pela primeira vez na vice-liderança da tabela, com 18 pontos, dois atrás do Grêmio Osasco. O líder da classificação acumula 20 pontos depois de vencer o Juventus, por 2 a 0, na Rua Javari.

Mas a Portuguesa jogou mal, principalmente no primeiro tempo. O Barueri saiu na frente aos três minutos da etapa final. Depois disso, a Lusa foi em cima, empatou aos 30 minutos, com Diego Viana e virou com Souza.

No domingo, às 16 horas, a Portuguesa volta a jogar no Canindé diante do Rio Claro. O Barueri continua com sete pontos, na zona do rebaixamento.