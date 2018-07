Portuguesa vira jogo e obtém 1.ª vitória neste Paulistão

Com este resultado, o time conseguiu se aproximar da zona de classificação. Agora, ocupa a nona colocação, com quatro pontos. Por outro lado, o time do Vale do Paraíba chegou à sua terceira derrota seguida, sendo o único time do Paulistão a não pontuar até aqui.

Apesar da vitória, a Portuguesa precisou suar muito para chegar à primeira vitória nesta edição do torneio estadual. No primeiro tempo, o Guaratinguetá foi superior e abriu o placar aos 21 minutos. O atacante Thiago Cunha deu uma linda bicicleta e acertou o ângulo direito do goleiro Wéverton, após aproveitar uma bola que rebateu em cobrança de falta.

Na segunda etapa, porém, brilhou a estrela de Ananias, que entrou no intervalo na vaga de Wilson Júnior. Contratado há pouco mais de uma semana junto ao Bahia, o jogador mudou a história do jogo. Ele participou da bela troca de passes, que culminou no gol do meia Henrique, aos dois minutos.

O atacante também sofreu o pênalti, que foi convertido pelo lateral-esquerdo Marcelo Cordeiro, aos 12 minutos, e decretou a virada. Depois disso, a Lusa garantiu a vitória e o Guará não mostrou força para empatar.

Na próxima quarta-feira, às 19h30, a Portuguesa volta a campo para enfrentar o Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Enquanto isso, o Guaratinguetá vai receber o Botafogo, no mesmo dia, às 17 horas, no Estádio Dario Rodrigues Leite, no Vale do Paraíba.

FICHA TÉCNICA:

Portuguesa 2 x 1 Guaratinguetá

Portuguesa - Weverton; Luis Ricardo, Leandro Silva, Renato e Marcelo Cordeiro; Léo Silva, Guilherme (Maylson), Boquita e Henrique; Rodriguinho (Rafael Oliveira) e Wilson Júnior (Ananias). Técnico - Jorginho.

Guaratinguetá - Jailson; Pio (Aloísio), Vágner, Walter e Vanderson; Éverton, Charles Vágner (Romão), Gercimar e Marcinho; Thiago Cunha e Lúcio Flávio (Djavan). Técnico - Roberto Fernandes.

Gols - Thiago Cunha, aos 21 minutos do primeiro tempo; Henrique, aos 2, e Marcelo Cordeiro, de pênalti, aos 12 do segundo.

Árbitro - Marcelo Prieto Alfieri.

Cartões amarelos - Guilherme, Éverton, Pio, Gercimar, Vágner e Henrique.

Renda - R$ 36.370,00.

Público - 1.779 pagantes.

Local - Estádio do Canindé, em São Paulo.