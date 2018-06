Portuguesa vira sobre o Penapolense e deixa a zona da degola na A2

Em jogo com duas viradas, a Portuguesa derrotou o Penapolense pelo placar de 3 a 2 na noite desta segunda-feira, no estádio Tenente Carriço, no encerramento da 12ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. De quebra, a Lusa deixou a zona de rebaixamento e impediu que a equipe de Penápolis retornasse ao G4.

+ Guarani vence Juventus fora de casa e assume a liderança da Série A2

Com gols de Pereira, Raul e Luiz Thiago - Leandro Love e Jefferson Maranhão diminuíram -, a Portuguesa quebrou uma série de dez tropeços seguidos sem vitórias, sendo a última no dia 20 de janeiro, diante do Água Santa, fora de casa, por 1 a 0.

A Portuguesa, então, terminou a rodada na 12ª colocação, com 11 pontos, empurrando o Audax para a zona de rebaixamento, com nove. O lanterna é o Água Santa, com sete.

Já o Penapolense sofreu mais um golpe, após ser goleado pelo Nacional, na última rodada, por 6 a 0. O time de Penápolis, que poderia retornar à zona de classificação, acabou na sétima colocação, com 19 pontos. O Nacional, quarto, tem 21.

Completando o G4, o Guarani aparece na liderança isolada, após derrotar o Juventus por 2 a 0, com 25 pontos, seguido por Sertãozinho e São Bernardo, ambos com 23.