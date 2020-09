Portuguesa volta a ser derrotada pelo XV de Piracicaba e está eliminada na A2

No melhor momento desde 2015, quando perdeu o acesso no Brasileiro da Série C para o Vila Nova-GO, a Portuguesa voltou a decepcionar os torcedores rubro-verdes. Na tarde desta segunda-feira, a Portuguesa recebeu o XV de Piracicaba, no Canindé, em São Paulo, e perdeu, por 1 a 0, pela rodada de volta das quartas de final do Paulista da Série A2.

Desta forma, a Portuguesa acabou eliminada, uma vez que, na ida, o XV havia vencido, de virada, pelo placar de 3 a 2, fechando a fase com duas vitórias. O resultado, portanto, impede a Portuguesa de retornar à Série A1 do Paulista, do qual está afastada desde 2015, quando foi rebaixada. Por outro lado, garante os piracicabanos nas semifinais.

À Portuguesa, além da decepção por não conquistar o acesso, resta apenas a Copa Paulista pelo restante do ano do centenário. Organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), a competição oferece uma vaga à Copa do Brasil e outra à Série D do Campeonato Brasileiro. O campeão escolhe qual competição irá participar em 2021.

O JOGO

Dentro de campo, nem parecia que a Portuguesa é que precisava do resultado. Mesmo longe de casa e com resultado a favor na primeiro encontro, o XV de Piracicaba foi muito superior na primeira etapa, criando ao menos três grandes chances em bolas alçadas.

E foi justamente assim que, aos 35 minutos, abriu o placar. Daniel Costa cobrou escanteio no capricho, Anselmo tentou afastar e mandou contra o patrimônio. Na etapa final, os donos da casa voltaram com três alterações, mas quase não ameaçaram os piracicabanos, que souberam se defender e saíram com mais um resultado positivo.

CLASSIFICADOS

Até o momento, o São Bernardo, que eliminou o Juventus, e o São Caetano, que passou pelo Monte Azul - em ambos os casos, após cobranças de pênaltis -, estão garantidos na próxima fase.

O último semifinalista será definido nesta terça-feira, às 21h30, quando, o São Bento recebe o Taubaté, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. A ida terminou empatada sem gols, portanto, nova igualdade forçará a disputa de pênaltis. Só depois da definição do último classificado é que serão definidos os dois confrontos semifinais.