Portuguesa x Flamengo: onde assistir ao vivo pela TV a partida pelo Carioca

Em seu último teste antes de estrear na Copa Libertadores, o Flamengo visita a Portuguesa nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

Portuguesa x Flamengo terá transmissão do canal Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. A diferença entre as equipes não é apenas na condição financeira. O clube rubro-negro aparece como um dos candidatos ao título da Taça Rio e também do estadual e na terça-feira inicia sua caminhada na Libertadores. Enquanto a Lusa luta desesperadamente contra o rebaixamento no Carioca e ainda não venceu na competição.

O Flamengo decepcionou na Taça Rio e caiu ainda na semifinal para o rival Fluminense, mas iniciou a Taça Rio com uma goleada por 4 a 1 sobre o Americano, com direito a Gabriel Barbosa marcando seu primeiro gol pela equipe. Após encarar a Portuguesa, o time de Abel Braga enfrenta uma sequência de jogos importantes. Na terça-feira, estreia na Libertadores na terça-feira, contra o San José-BOL, na Bolívia. No sábado, dia 9 de março, enfrenta o Vasco, pelo Carioca. E no dia 13 recebe a LDU, novamente pela Libertadores.

No outro lado, a Portuguesa tem objetivos e compromissos bem mais modestos. O clube da Ilha do Governador tem apenas um ponto em todo o Campeonato Carioca e é o lanterna da competição geral. Na Taça Rio, estreou com derrota por 2 a 0 para a Cabofriense, domingo passado. Depois do Flamengo, o time rubro-verde tem pela frente o Boavista, Bangu, Botafogo e Resende, na ordem.