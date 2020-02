Portuguesa x Vasco: onde assistir ao jogo pela Taça Guanabara

Portuguesa e Vasco se enfrentam neste domingo, às 16h, no estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, pela sexta e última rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A equipe do técnico Abel Braga não tem mais chances de avançar à semifinal. A partida terá transmissão na TV fechada.

Onde assistir Portuguesa x Vasco?

A partida terá transmissão do Premiere. Também é possível assistir ao vivo online pelo aplicativo do canal. Uma outra opção é acompanhar o tempo real do Estado.

As duas equipes entram para o confronto já eliminadas. O Vasco soma apenas quatro pontos na Taça Guanabara e ocupa o quarto lugar do Grupo B, que tem Volta Redonda (12), Fluminense (12) e Madureira (10) na briga por duas vagas na semifinal.

A Portuguesa conquistou seis pontos e também está na quarta colocação, só que do Grupo A. Boavista (10), Flamengo (10) e Fluminense (9) são os times ainda com chances de classificação. Duas equipes avançam.