Possíveis heróis para o clássico Corinthians e Palmeiras, domingo

A primeira vaga na final do Campeonato Paulista será disputada neste domingo, às 16h, em Itaquera. As temporadas de Corinthians e Palmeiras têm sido distintas desde o início. O alvinegro, que começou avassalador e com um futebol vistoso, tem mostrado queda no rendimento. Continua, no entanto, com a mesma eficiência, já que ainda é o único invicto no Estadual e perdeu o 100% na Copa Libertadores na última quarta, ao empatar sem gols com o San Lorenzo, da Argentina.

Já do lado Palmeiras, o ano é de renovação após as mais de 20 contratações durante a pré-temporada. Alguns dos novos nomes pouco jogaram ainda, como Cleiton Xavier, que pode alavancar de vez a confiança dos palmeirenses. Os comandados de Oswaldo de Oliveira alternam entre atuações incríveis, como o 3 a 0 sobre o São Paulo, com jogos apáticos, a exemplo da derrota por 2 a 0 para o Red Bull.

Se existe um aspecto em que Corinthians e Palmeiras são iguais é no elenco. Em nenhum dos dois clubes há um craque que se sobressaia mais do que o conjunto. Tite herdou jogadores com quem havia trabalhado em sua última passagem pelo Parque São Jorge, entre 2010 e 2013, além dos que chegaram durante o comando de Mano Menezes. Oswaldo conta com um time totalmente diferente da temporada passada.