Conheça rival do Palmeiras na estreia: Ulsan perde artilheiro e Tigres leva força máxima ao Mundial

Os dois possíveis adversários do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes já estão no Catar, mas chegaram sob circunstâncias opostas para o torneio. O Tigres, do México, levou a força máxima para a disputa do torneio. Já o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, tenta se reestruturar após perder o grande goleador do time nas últimas semanas. O atacante brasileiro Júnior Negão não renovou contrato.

Favorito para avançar à semifinal, o Tigres tem como destaque o atacante francês André-Pierre Gignac. Revelado pelo Olympique de Marselha e com passagens pela seleção do seu país, o jogador de 35 anos está no clube desde 2015 e foi o artilheiro da Liga dos Campeões da Concacaf com seis gols. Um deles foi anotado na final contra o Los Angeles. No atual Campeonato Mexicano, anotou 14 gols em 21 jogos.

Leia Também Temporada do Palmeiras invadirá Paulista de 2021 e terminará com 10 jogos em 34 dias

Os mexicanos desembarcaram na manhã de sábado no Catar e já iniciaram os treinamentos para o jogo de estreia, na próxima quinta-feira. O Tigres tem um elenco com vários estrangeiros graças principalmente ao aporte dos donos: a Universidade Autônoma de Nuevo León e a Cemex, multinacional fabricante de cimento. Um dos titulares é o volante brasileiro Rafael Carioca, ex-Atlético-MG.

O time teve como uma das primeiras atividades no Catar uma palestra sobre arbitragem comandada pelo colombiano Óscar Ruiz, ex-árbitro Fifa. Logo depois, o elenco realizou o primeiro treino na Universidade do Catar, mesmo local utilizado pelo Ulsan Hyundai como preparação. O encontro dos dois times será na quinta-feira às 11h da manhã (horário de Brasília).

A equipe sul-coreana desembarcou nesta sem Júnior Negão. O atacante nascido em Salvador marcou os gols da vitória de virada sobre o Persepolis, do Irã, pela final da Copa Asiática, e fechou o ano de 2020 com números bastante positivos. Em 41 jogos, foram 35 gols marcados. No entanto, como não renovou contrato, deixou o clube na última semana.

A diretoria trouxe para o lugar dele o austríaco Lukas Hinterseer, que estava no Hamburgo, da Alemanha. O jogador é um dos poucos estrangeiros do elenco. O nome mais conhecido internacionalmente está no banco de reservas e acaba de ser contratado. O técnico Hong Myung-Bo é um ídolo do futebol local ao ter disputado quatro Copas pela Coreia do Sul e sido capitão na campanha do time de semifinalista no Mundial de 2002. O goleiro titular é Jo Hyeon-Woo, titular da seleção na última Copa, na Rússia.