Possível erro da Lusa pode fazer time ser rebaixado e 'salvar' o Fluminense

SÃO PAULO - O procurador-geral do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) espera receber nesta quarta-feira da CBF comunicado de irregularidade do meia Héverton, da Portuguesa, que poderia perder quatro pontos, que rebaixaria o time paulista para a Série B do Brasileirão e salvaria o Fluminense. A equipe do Canindé terminou o Campeonato Brasileiro com 48 pontos e, com a pena, voltaria para 44. O clube carioca foi rebaixado com 46.

"A partir disso, será elaborada uma denúncia e isso pode acarretar na perda de três pontos e mais a quantidade de pontos conquistada pelo clube na partida. Ressuscitaram o Fluminense. Lógico que vão falar muito de tapetão, mas foi um erro da Portuguesa. A lei é para todos", disse o procurador do STJD, Paulo Schmitt, ao site Globoesporte.com.

O jogador foi expulso na partida contra o Bahia e na última sexta-feira, dois dias antes da realização da 38ª rodada do torneio, foi julgado pelo STJD e punido com dois jogos de suspensão. Héverton já tinha cumprido a suspensão automática contra a Ponte Preta e deveria também ficar fora da partida final, contra o Grêmio, mas foi relacionado e entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo. Pelo regulamento, a Portuguesa deveria perder três pontos pela irregularide e mais o ponto conquistado na partida como punição, já que houve empate.

A história ainda precisa de novos esclarecimentos dos procuradores do STJD. O presidente da Portuguesa, Ilídio Lico, acredita no trabalho de seus advogados e membros da comissão técnica e não teme qualquer punição ao clube do Canindé. Após o julgamento, a aplicação da pena é imediata. O clube punido não precisa ser avisado.

Ilídio Lico, atual presidente da Portuguesa, garante que ficou até as 20 horas ontem na CBF e que nada sobre o assunto foi passado. “O Héverton não era um jogador que resolveria nossos problemas e também não estava suspenso”, disse o dirigente. “Isso é coisa do Fluminense que já entrou pelas portas dos fundos algumas vezes e está procurando pelo em ovo.”

Ilídio ainda garantiu que a Lusa não vai nem entrar com defesa. “Confio muito no nosso departamento de futebol, o rapaz que está lá é competentíssimo (José Fernandes) e ele não faria uma besteira dessa. Não vou fazer nada, não devemos nada e quero ver quem está inventando essa notícia. Isso é uma brincadeira.”

FLAMENGO

O Flamengo tem um caso muito parecido com o lateral-esquerdo André Santos. O jogador foi expulso contra o Atlético-PR na segunda partida da final da Copa do Brasil e foi julgado na sexta-feira. Ele pegou um jogo de gancho, mas esteve em campo diante do Cruzeiro no sábado (empate por 1 a 1 no Maracanã). André Santos chegou a ficar fora do jogo contra o Vitória, o primeiro depois da decisão da Copa do Brasil, mas a ausência naquela partida não conta como suspensão. Por se tratar de uma competição diferente, é preciso esperar o caso ir a julgamento para ter validade.

"A informação que me passaram é que a CBF vai encaminhar nesta quarta-feira (hoje) um comunicado de irregularidade dos dois atletas (Héverton e André Santos). A partir disso, será elaborada uma denúncia e isso pode acarretar na perda de três pontos mais a quantidade de pontos conquistada pelo clube na partida. Ressuscitaram o Fluminense. Lógico que vão falar muito de tapetão, mas foi um erro da Portuguesa. A lei é para todos", disse Schmitt. Se perder quatro pontos, assim como a Portuguesa, o Flamengo iria de 49 para 45. O time só não seria rebaixado porque ficaria à frente da Lusa.