Possível estreia de Robinho já mexe com o Corinthians

A possível reestreia de Robinho pelo Santos no clássico de domingo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro mexe com o Corinthians. Enquanto tem jogador que não vê problema em enfrentar o atacante, tem quem prefira que ele não entre em campo. Robinho, que já treinou entre os titulares na quinta-feira e teve seu nome publicado nesta sexta-feira no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para jogar. O atacante disputou oito jogos contra o Corinthians e nunca perdeu: sete vitórias e um empate.

“Ele é um grande jogador, consagrado. A gente quer que ele jogue, para que joguem completos”, disse o meia Petros.

Para o zagueiro Gil, o Corinthians não deve se preocupar em fazer marcação individual no atacante. “Robinho é um grande jogador, todos sabem da qualidade dele, mas eu e toda a equipe temos de tomar cuidado com todos os jogadores do Santos”, disse.

O paraguaio Romero também acha que a equipe não deve se dedicar apenas à marcação de Robinho e tem de procurar fazer o seu jogo para se impor na casa do adversário. “O Corinthians pensa no que tem o Corinthians. Estando Robinho ou não, é um clássico, uma partida à parte. Ele é um grande jogador, nas jogando ou não, vai ser um jogo difícil.”

Já o lateral-esquerdo Fábio, um dos jogadores mais experientes do elenco, prefere não enfrentar Robinho. “Ele é uma preocupação. Vamos torcer para não dar tempo de a papelada ficar pronta porque assim ele não consegue jogar o clássico.”

Mano Menezes confirmou que Guerrero e Guilherme Andrade serão titulares contra o Santos. O peruano volta à equipe depois de se recuperar de lesão e o lateral-direito fica com a vaga de Fagner, suspenso. No meio de campo, Jadson e Renato Augusto disputam uma vaga.