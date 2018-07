Possível final do São Paulo altera despedida de Marcos O São Paulo atrapalhou os planos da despedida do ex-goleiro Marcos, do Palmeiras. Por causa de uma possível final do clube tricolor na Copa Sul-Americana, marcada para o dia 12 de dezembro, no estádio do Pacaembu, a organização do projeto "Amém, Marcos" anunciou neste sábado a mudança de data do jogo da despedida oficial do ídolo palmeirense.