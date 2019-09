Possível novidade para quinta, Jean só jogou no ano duas partidas completas pelo Palmeiras

O Palmeiras deve ter nesta quinta-feira, contra o CSA, no Pacaembu, uma opção pouco utilizada para a partida pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes deve recorrer ao volante Jean como lateral-direito e dar uma rara oportunidade para o jogador atuar neste ano. Até agora, o atleta só entrou em campo cinco vezes em partidas oficiais, das quais apenas duas como titular.

Jean deve herdar a vaga após as duas outras opções para a lateral não poderem jogar. O titular, Marcos Rocha, recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza e terá de cumprir suspensão. A substituto imediato seria Mayke, mas ele se recupera de lesão na coxa direita e ainda não está em condições. Por isso, o técnico Mano Menezes deve recorrer a Jean para montar o time.

O volante chegou ao Palmeiras em 2016 e teve nas duas primeiras temporadas participações frequentes no time. Isso mudou no começo do ano passado, quando o departamento médico do clube identificou no jogador a necessidade de fazer uma cirurgia para corrigir um desgaste na cartilagem do joelho direito. O tempo de recuperação o fez participar de 26 partidas.

Neste temporada, Jean entrou em campo como titular na partida contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista, e diante do Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Neste último jogo, aliás, ele também foi posicionado como lateral. Nas outras três participações neste ano, o atleta entrou no segundo tempo e atuou por menos de 15 minutos, como nos compromissos contra Mirassol, São Paulo e Flamengo.

Além da lateral, Mano terá como mudança no time a presença de Dudu. O atacante cumpriu suspensão contra o Fortaleza, ao dar lugar para Zé Rafael. Agora, retorna ao time titular. A possível formação deve ter: Weverton; Jean, Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Dudu e Luiz Adriano.