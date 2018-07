Possível saída de jogadores abre espaço para garotos no Santos

As possíveis perdas do elenco do Santos vão, mais uma vez, abrir espaço para que garotos das categorias de base comecem a aparecer na equipe principal. Com Robinho na mira do Querétaro, Cicinho de saída e Valencia machucado até o fim do ano, é a vez de uma nova fase de oportunidades para jovens.

A posição de volante é a que mais tem candidatos vindos da base. O colombiano Valencia rompeu os ligamentos do joelho direito durante a Copa América e só deve voltar a atuar no próximo ano.

Para a posição, o titular é Lucas Otávio, de 20 anos, e as opções para o lugar dele são Leandro, de 21, Thiago Maia, de 18, fora Alison, que tem 21, mas está machucado.O lateral-direito Cicinho pode ser vendido para um grupo de empresários e repassado para Ponte Preta. A disputa pela posição de titular vai ficar entre Daniel Guedes, de 21, e Crystian, de 23 anos.

No ataque, Robinho só deve definir se fica no clube ao fim da participação do Brasil na Copa América. Caso saia, a chance para ser titular volta a ser de Gabriel, de 18 anos, antiga aposta do clube e que ainda não rendeu o esperado na equipe principal.