Possível substituto de Jean Pyerre em jogo, Luan deixa treino do Grêmio mancando

Candidato a entrar no time que enfrentará o Ceará no domingo, em Fortaleza, no lugar de Jean Pyerre, que luta para se recuperar de dores no ombro direito e nesta quarta-feira à tarde não trabalhou com o restante do elenco do Grêmio, o atacante Luan acabou deixando o treino da equipe antes do fim. O jogador saiu do gramado mancando após aparentemente sofrer um desconforto em seu joelho esquerdo.

O atleta recebeu atendimento do médico do clube Márcio Dornelles, que também precisou trabalhar após o volante Michel cair no campo após levar uma pancada no tornozelo direito. Este último, entretanto, conseguiu retornar à atividade dirigida pelo técnico Renato Gaúcho para concluir o treinamento.

Jean Pyerre realizou um trabalho físico ao lado de Diego Tardelli. E por ainda não estarem treinando com o grupo, os dois poderão desfalcar novamente o Grêmio neste duelo diante do Ceará pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Tardelli, entretanto, treinou com bola ao lado do preparador físico Rogério Dias e parece estar em um estágio mais avançado para ficar à disposição de Renato.

Nesta partida contra o Ceará, a equipe gremista já tem como desfalque certo o zagueiro Kannemann, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o defensor Paulo Miranda, recuperado de lesão muscular, participou normalmente do treinamento desta quarta e figura como uma possível opção para substituir o argentino.

No trabalho tático que dirigiu nesta quarta-feira, Renato surpreendeu ao escalar Rômulo como substituto de Kannemann. Porém, também existe a possibilidade de Michel ser improvisado na zaga fazendo dupla com Geromel.

Se essa última opção se confirmar, uma provável formação do Grêmio para domingo seria a seguinte: Paulo Victor; Leonardo Gomes; Geromel, Michel e Juninho Capixaba; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Luan e Everton; André.

Com dois empates e duas derrotas em quatro partidas, o time gaúcho amarga a 18ª posição do Brasileirão, com dois pontos, e ainda luta para conquistar a sua primeira vitória. Com a campanha ruim, só está à frente de Avaí e Vasco, respectivos 19º e 20º colocados.