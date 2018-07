Possível terceira camisa do Flamengo vaza nas redes sociais

O Flamengo deve usar uma nova versão de sua camisa no clássico de domingo, contra o Botafogo, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Fotos do novo uniforme invadiram as redes sociais nesta quarta-feira. A camisa já aparece com o nome do seu maior patrocinador.

Vanderlei Luxemburgo prepara o time para sua estreia na Copa do Brasil, contra o Brasil de Pelotas. A principal notícia do clube rubro-negro da semana foi a decisão de Léo Moura jogar nos Estados Unidos.

O novo modelo de camisa é semelhante ao usado pelo time na época de sua fundação, em 1895. O desenho é inspirado em pipas quadriculados. O primeiro jogo oficial do Flamengo foi em 1912, quando o Rubro-Negro goleou o Madureira por 16 a 2.