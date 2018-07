Possível último jogo de Ceni será na Arena Pernambuco

Construída para a Copa do Mundo, a Arena Pernambuco, localizada em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife (PE), poderá entrar para a história como palco do último jogo da carreira de Rogério Ceni. Nesta terça-feira, a CBF alterou a tabela do Brasileirão e marcou para lá o jogo entre Sport e São Paulo, pela última rodada.

A partida estava previamente marcada para a Ilha do Retiro, mas foi levada para a Arena Pernambuco em busca de melhor renda. Caso confirme a aposentadoria ao fim da temporada, Rogério Ceni vai fazer, na última rodada da edição deste ano, a sua última partida pelo Campeonato Brasileiro.

Depois desse jogo, marcado para 7 de dezembro, o São Paulo ainda pode fazer mais um, a segunda partida da final da Copa Sul-Americana, contra River Plate (na Argentina) ou Boca Juniors (em São Paulo). Para isso, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença o Atlético Nacional, da Colômbia, nesta quarta-feira, pela semifinal.

Por outro lado, caso vença o Figueirense, domingo, no Morumbi, o São Paulo garante vaga na fase de grupos da Libertadores e o vice-campeonato brasileiro. Assim, caso avance à final da Sul-Americana, é provável que jogue com time misto diante do Sport.