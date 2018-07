Pôster de Santos campeão já é vendido em bancas de jornal

A guerra de nervos entre Palmeiras e Santos antes da decisão da Copa do Brasil, quarta-feira, às 22h, no Allianz Parque, ganhou mais um capítulo – um pôster da equipe alvinegra com o atacante Gabriel na capa chegou às bancas de jornal da capital antes mesmo de a bola rolar. A revista custa R$ 3,90, foi produzida pela editora Escala e nesta segunda-feira foi encontrada em duas bancas da região central da cidade. De acordo com os jornaleiros, o produto teve boa saída entre torcedores do Santos.

O produto traz imagens da primeira partida da decisão entre Santos e Palmeiras, disputada no último dia 25, na Vila Belmiro, com vitória dos donos da casa por 1 a 0. São fotos da celebração do gol de Gabriel, que deu a vitória aos santistas, do técnico Dorival Júnior e das estrelas do time, como o meia Lucas Lima, o atacante Ricardo Oliveira e o volante Renato. Os três atuaram naquela partida.

Além disso, a revista do 'Santos campeão da Copa do Brasil 2015' traz ainda cenas da festa que os torcedores do Santos fizeram na chegada da equipe ao estádio, o nome de todos os jogadores do elenco e três gritos da torcida santista.

O material acaba acirrando ainda mais a rivalidade entre os clubes. No primeiro jogo da decisão, vencido pelo time santista por 1 a 0, os palmeirenses deixaram o gramado reclamando muito da arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira e de alguns jogadores adversários, em especial Ricardo Oliveira e Lucas Lima. A decisão da Copa do Brasil está aberta. Uma vitória simples do Palmeiras leva a final para os pênaltis. O Santos joga pelo empate. Se perder de dois ou mais gols de diferença, dá Palmeiras.

A reportagem do Estado entrou em contato com a editora e ela explicou o motivo da publicação do pôster:

"O material em questão, "Revista Pôster Futebol Show - Copa do Brasil 2015 - Santos um time campeão", é uma homenagem ao time do Santos e a sua história de conquistas. Já fizemos o do Corinthians, este sim cravando o time como Campeão do Brasileiro de 2015 e estamos preparados pra lançar o do Palmeiras. O fato de ter vencido a primeira partida da final foi o que motivou a Revista Pôster do Santos saísse antes. Por isso, o material do Palmeiras ainda não está nas bancas." A nota foi assinada por Paulo Sapata, gerente de marketing e comunicação da editora.

O Santos também se manifestou e disse não ter relação alguma com a publicação. "O Santos FC esclarece que não tem contrato de licenciamento com a Editora Escala para uso de imagens de qualquer tipo, como foto de jogadores e escudo do clube. Sendo assim, o clube tomará as providências cabíveis", diz o comunicado no site oficial do clube.

Sobre a reclamação e ameaça do Santos, a editora mais uma vez se manifestou: O produto lançado é um material editorial, informativo. A "É um direito da imprensa noticiar fatos e informar. E também um direito fazê-lo sem necessidade de prévia autorização, pois isso configuraria censura prévia. Foi por este motivo que o Santos Futebol Clube não foi consultado", explicou.

atualizada às 19h06