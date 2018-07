Postura diante do Atlético-MG preocupa Dorival Júnior

O Palmeiras vivia uma ascensão grande no Campeonato Brasileiro e o clima era dos melhores entre jogadores e comissão técnica. Mas a derrota para os reservas do Atlético-MG fez o técnico Dorival Júnior mudar de postura e não esconder a preocupação. Pior do que os 2 a 0 sofrido no último sábado, a atuação da equipe ainda não foi esquecida e o treinador espera por mudanças no clássico contra o São Paulo.

"A equipe veio de uma crescente, mas a impressão no jogo contra o Atlético é que a gente se encontrou no vestiário e foi jogar, sem nunca ter nos visto. Isso preocupou um pouco, mas nada que possa tirar o nosso foco para esse grande jogo", assegurou o treinador.

Algo que pode ajudar o Palmeiras diante do rival é a condição física. Enquanto o Alviverde passou a semana livre, sem jogos, o Tricolor teve que enfrentar o Internacional na quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Foi exatamente o que aconteceu antes do jogo contra o Galo. O clube mineiro tinha uma partida pela Copa do Brasil antes da partida realizada no último sábado, no Pacaembu.

Dorival acredita que o fato do elenco do São Paulo ter várias peças de reposição, não faz com que o Palmeiras tenha alguma vantagem em relação a questão física. "Talvez nem seja uma vantagem (ter a semana livre. O São Paulo tem um time composto, com jogadores de excelente nível. É natural que teremos um jogo parelho e temos que nos superar com marcação forte e encurtar espaços, já que o São Paulo tem jogador habilidosos", completou.

O Palmeiras é o 14º colocado com 39 pontos, cinco a mais que o Vitória, melhor time dentre os que estão na zona de rebaixamento.