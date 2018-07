Pottker é confirmado por Zago e fará estreia pelo Inter diante do ABC

O atacante William Pottker finalmente fará sua estreia com a camisa do Internacional no sábado, no confronto diante do ABC, no Beira-Rio, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A confirmação veio nesta sexta-feira, após uma longa conversa do jogador com o técnico Antônio Carlos Zago.

Pottker chegou ao Inter após o vice-campeonato paulista com a Ponte Preta. Tido como grande esperança de gols para a Série B, o jogador tinha a estreia bastante esperada pela torcida, que poderá vê-lo em campo neste sábado.

Resta saber quem ele terá como companheiro de ataque. Nesta sexta, Zago comandou apenas um rachão e não confirmou o time titular para a partida. Por isso, Nico López e Marcelo Cirino brigam pela outra vaga de titular no setor ofensivo.

O treino desta sexta foi marcado por um susto dado pelo volante Rodrigo Dourado. O jogador sentiu um desconforto no tornozelo direito e preocupa. Se não puder atuar, deverá ser substituído por Charles. O lateral Carlinhos e o volante Edenílson, que se recuperam de problemas físicos, seguem como dúvida.

Se não promover grandes novidades, Zago deve levar o Inter a campo neste sábado com: Daniel; William, Léo Ortiz, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado (Charles), Fabinho, Felipe Gutiérrez e D'Alessandro; Marcelo Cirino (Nico López) e William Pottker.

NERIS - Ainda nesta sexta-feira, o Sport confirmou a contratação do zagueiro Neris, justamente do Internacional, por empréstimo. O jogador de 24 anos estava sem espaço no time gaúcho e assinou contrato até o fim da temporada. Outro colorado que pode reforçar o clube pernambucano é o volante Anselmo, mas esta negociação ainda não foi definida.