Pottker e D'Alessandro são denunciados por agressão e podem desfalcar Inter

O atacante William Pottker e o meia D'Alessandro, do Internacional, foram denunciados nesta segunda-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e correm o risco de pegar até 12 jogos de suspensão. O julgamento está marcado para quinta-feira, às 11h15.

+ Presidente do Grêmio detona D'Alessandro após confusão no clássico: "Arruaceiro"

Os dois serão julgados por agressão física durante o duelo contra o Flamengo, disputado no último dia 6, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na súmula da partida, o árbitro disse que Pottker foi expulso "por desferir e atingir com uma cabeçada a cabeça de seu adversário".

A agressão foi contra Vinícius Júnior, do Flamengo, quando o jogo estava paralisado. Já D’Alessandro foi denunciado por imagens de vídeo em que ele agride Lucas Paquetá. Ambos terão que responder ao artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e pegar de quatro a 12 jogos de suspensão.

As duas equipes também foram denunciadas por atrasar o início da partida e enquadrados no artigo 206 do CBJD por "deixar de apresentar a sua equipe em campo até a hora marcada para o início ou reinício da partida". Podem ser multados em até R$ 1 mil, por minuto atrasado - o Flamengo atrasou dois minutos e o Inter, três.

REAPRESENTAÇÃO

Depois do empate sem gols com o Grêmio no clássico, o Internacional se reapresentou nesta segunda-feira e terá a semana para trabalhar antes de voltar a campo. O time colorado só jogará novamente na próxima segunda-feira, contra a Chapecoense, em casa, pela sexta rodada do Brasileirão.

Os titulares fizeram trabalho regenerativo na academia. Os reservas foram a campo para um jogo-treino contra o São José no Centro de Treinamento Parque Gigante. A movimentação terminou empatada em 1 a 1.

O gol do Inter foi marcado Wellington Silva. O time jogou com: Marcelo Lomba (Daniel); Dudu (Ruan), Klaus, Thales e Uendel; Charles, Juan Alano (Gabriel Dias) e Camilo; Nico López (Marcinho), William Pottker (Ronald) e Brenner (Wellington Silva).