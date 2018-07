Pouco aproveitado no São Paulo, Breno pede para sair

Em campo em apenas seis dos 25 jogos que o São Paulo disputou no ano, o zagueiro Breno pediu para ser emprestado. Ele quer deixar o Morumbi para ter mais chances – também não estava nos planos de Rogério Ceni. O jogador foi revelado nas categorias de base do clube em 2007. Ele deve entrar na fila dos atletas que serão cortados pelo técnico para o Brasileirão.

Fora da Copa do Brasil, o tricolor aposta alto no torneio nacional, que começa no fim de semana. A Sul-Americana interessa porque dá vaga para a Libertadores, além de ser chance de a equipe erguer taça nesta temporada.

Além de Breno, Ceni pode perder o atacante Morato, machucado em amistoso de preparação. O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira pela Sul-Americana, contra o Defensa Y Justicia.