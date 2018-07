Pouco exigido, goleiro Ederson festeja atuação segura como titular da seleção

A escalação titular da seleção brasileira sob o comando de Tite e a base do grupo que deve ir à Copa do Mundo de 2018 estão consolidados, mas, ainda assim, o técnico aproveitou o último compromisso da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas para promover a estreia de um atleta: o goleiro Ederson. E o jogador do Manchester City cumpriu bem o seu papel ao não ser vazado no triunfo por 3 a 0 sobre o Chile, no Allianz Parque, em São Paulo, na noite de terça-feira.

"Foi uma situação tranquila. Sei da minha capacidade e que estava preparado para esse momento", afirmou, em entrevista coletiva, Ederson, que não foi muito exigido pelo ataque chileno, ainda que tenha exibido segurança quando foi acionado.

Apesar de o Brasil estar classificado antecipadamente para a Copa do Mundo, Ederson reconheceu que a sua estreia aconteceu em um jogo especial, pois o Chile precisava de um bom resultado para se classificar ao torneio, algo que não conseguiu, ficando de fora do Mundial na Rússia. "Era um jogo difícil pelas circunstâncias que o envolviam. Mas sempre entramos para vencer", disse.

A estreia de Ederson pela seleção se deu apenas em sua nona convocação para a seleção. E com Alisson consolidado como titular, ele sabe que precisa seguir atuando em alto nível para se manter no grupo da seleção até a divulgação da lista final de convocados para a Copa do Mundo de 2018. "Correspondi quando fui chamado. Sempre estive preparado para jogar, com o Tite optando por mim ou não", concluiu o goleiro de 24 anos.

