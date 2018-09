Pouco produtivo, time misto do Cruzeiro encara o Sport em novo teste

Cada vez mais distante da zona de classificação à Copa Libertadores no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai visitar o Sport, às 16 horas deste sábado, na Ilha do Retiro, no Recife, com um time misto escalado por Mano Menezes. Em outras rodadas, a opção por preservar titulares custou ao clube mineiro pontos importantes no torneio.

Para justificar a decisão de poupar atletas contra o Sport, Mano lembrou que o time mineiro vai enfrentar o Palmeiras na quarta-feira, pelas semifinais da Copa do Brasil, e o Atlético Mineiro no próximo domingo. Com 32 pontos, o Cruzeiro tem seis a menos do que o rival de Belo Horizonte, o atual sexto colocado no Brasileirão, que fecha o G-6. "Temos de subir na tabela, temos de melhorar nossa colocação. Brasileirão é muito difícil, a cada rodada você tem sempre um desafio", comentou o treinador.

Desde o fim da paralisação do Brasileirão por causa da Copa do Mundo, o Cruzeiro venceu apenas três partidas pelo torneio. Apesar de a equipe sustentar uma sequência de cinco jogos sem derrotas, quatro desses compromissos terminaram empatados, inclusive os dois últimos, contra Botafogo e Internacional.

Mano não deu pistas do time que vai começar jogando neste sábado. Titulares quando o Cruzeiro joga com força máxima e presentes no duelo contra o Botafogo, na última quarta-feira, é provável que Edílson, Léo, Henrique e Thiago Neves sejam poupados para não completarem duas partidas seguidas. Arrascaeta está lesionado, por isso é baixa, enquanto Fred e Sassá ainda estão em processo de recuperação física após se livrarem de lesões e seguem como desfalque.