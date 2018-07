Pouco testada, zaga da França ainda gera desconfiança Com o ataque indo bem, até agora foram oito gols em dois jogos, a França ainda enfrenta desconfiança em relação aos seus defensores. Enfrentando até agora adversários sem muita tradição no Grupo E da Copa do Mundo e juntos a menos de um ano no meio de zaga francês, a dupla Mamadou Sakho e Rapahel Varane ainda não passou por um grande teste.