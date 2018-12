Pouco usado em 2018, Pachu é emprestado pelo Botafogo ao Boavista

O fim do Campeonato Brasileiro deve acelerar as mudanças no elenco do Botafogo, tanto que o técnico Zé Ricardo até liberou para as férias alguns jogadores antes da rodada final do torneio. E, nesta segunda-feira, o empresário Marcio Bittencourt comunicou a transferência de Pachu para o Boavista.

O atacante, de 22 anos, praticamente não vinha sendo aproveitado no elenco principal do clube de General Severiano, tanto que só disputou três jogos em 2018, sendo o último deles em abril. Assim, Pachu foi liberado pelo Botafogo para reforçar o Boavista na próxima edição do Campeonato Carioca.

Antes de Pachu, o Boavista já havia se reforçado para a próxima temporada com dois jogadores que tiveram passagem pelo Botafogo, o zagueiro Rafael Marques e o meia Carlos Alberto.

"Embarcando nossos clientes Arthur (ex-Santa Cruz) e Pachu para a pré-temporada em Dubai, pelo Boavista", publicou a Marcio Bittencourt Sports, empresa de assessoramento de jogadores, em seu perfil no Instagram.

Formado nas divisões de base do Botafogo, Pachu surgiu como uma promessa do clube, especialmente após conquistar o título do Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2016. Mas nunca conseguiu conquistar seu espaço na equipe e agora volta a ser emprestado - em 2017, atuou pelo Santa Cruz.

O Botafogo terminou o Brasileirão em nono lugar, desempenho que lhe assegurou uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. Em 2019, o time vai estrear no Campeonato Carioca contra a Cabofriense, como visitante. A data-base da primeira rodada da Taça Guanabara é o dia 20 de janeiro.