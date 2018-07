Pouco utilizado no Cruzeiro, Marciel é devolvido ao Corinthians

A apagada passagem do volante Marciel pelo Cruzeiro chegou ao fim. Nesta segunda-feira, o clube mineiro comunicou que rescindiu o seu acordo com o jogador, que estava cedido por empréstimo até o final de 2016 pelo Corinthians. Assim, agora ele volta a ser jogador do time paulista.

O Cruzeiro está em seu terceiro treinador em 2016 - antes de Mano Menezes, o time foi dirigido por Deivid e Paulo Bento -, mas nenhum deles deu muitas chances a Marciel. Assim, com o jovem volante, de 21 anos, sendo pouco aproveitado e se recuperando de lesão, o time mineiro optou por liberá-lo antes mesmo do encerramento do contrato de empréstimo.

Cedido desde os primeiros meses de 2016 ao Cruzeiro, Marciel disputou apenas cinco partidas pelo clube, mas nenhuma desde a chegada de Mano Menezes - a última foi em 1º de junho, em vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

Assim, no último domingo, ele completou um turno inteiro sem defender o time mineiro. Isso ocorreu também porque Marciel sofreu uma grave lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo em junho e o departamento médico do Cruzeiro nem fez uma previsão sobre quando ele poderia voltar a atuar quando foi detectado o problema.

A negociação entre Cruzeiro e Corinthians também envolveu a liberação do volante Willians ao Corinthians, até 31 de dezembro. E mesmo com a devolução precoce de Marciel, o também meio-campista vai permanecer no clube paulista.

Assim, com o retorno de Marciel, o técnico Cristóvão Borges ganha mais uma opção para escalar o Corinthians. Para a posição do jogador, ele conta apenas com os volantes Cristian, Camacho e Jean, além de Willians.