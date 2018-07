Poupado após lesão muscular, Cavani não participa de treino do Uruguai

De volta a Nijni Novgorod, onde se concentrou e treinou durante a maior parte da Copa do Mundo, o Uruguai trabalhou no Centro Esportivo de Borsky nesta segunda-feira. Edinson Cavani foi poupado e ainda espera um diagnóstico sobre a lesão muscular sofrida por ele na vitória por 2 a 1 sobre Portugal, neste sábado, em Sochi, pelas oitavas de final do torneio.

+ Rakitic admite inspiração em 1998, mas pede que Croácia esqueça aquele time

+ Salah assina renovação de contrato por 'longo prazo' com o Liverpool

+ Herói da classificação croata, goleiro homenageia amigo que morreu em jogo

A atividade com bola comandada pelo técnico Oscar Tabárez contou apenas com os jogadores que não foram titulares contra a seleção portuguesa. Com a exceção de Cavani, quem iniciou a partida ficou na academia do complexo esportivo e realizou trabalho regenerativo.

Depois de fazer os dois gols uruguaios no jogo, Cavani foi substituído aos 29 minutos do segundo tempo. Suplente do atacante contra Portugal, Cristhian Stuani briga com Maxi Gómez por uma vaga na equipe do Uruguai se o titular não estiver em condição de jogo para disputar a fase de quartas de final.

O próximo confronto eliminatório da seleção uruguaia na Copa será contra a França. O duelo está marcado para Nijni Novgorod, às 11 horas (de Brasília) desta sexta-feira. A seleção vencedora pode ser a adversária do Brasil na semifinal, se a equipe do técnico Tite seguir viva no torneio até lá.