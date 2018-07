Poupado, Cristiano Ronaldo desfalca o Real Madrid no domingo

Melhor jogador da Europa na temporada passada, eleito pela Uefa na última quinta-feira, Cristiano Ronaldo será desfalque do Real Madrid para enfrentar a Real Sociedad neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. O português vem sofrendo com diversos problemas físicos e por isso será poupado pelo técnico Carlo Ancelotti.

Na última sexta, Cristiano Ronaldo ficou de fora da convocação da seleção portuguesa para a primeira partida das Eliminatórias para a Eurocopa de 2016. Na ocasião, o técnico Paulo Bento justificou a decisão dizendo que o astro "não está em condições de competir" por conta de "problemas físicos".

Na reta final da temporada passada, Cristiano Ronaldo sofreu com uma série de lesões e a participação na Copa do Mundo impediu que ele tivesse o tempo necessário para descansar. No primeiro jogo da decisão da Supercopa da Espanha, contra o Atlético de Madrid, precisou ser substituído no intervalo, sentindo dores musculares. No segundo, entrou somente no segundo tempo.

A série de acontecimentos indica que o atacante está longe de sua melhor forma física, mas Carlo Ancelotti garante que a ausência dele neste domingo é apenas uma precaução. "Cristiano está bem, mas preferimos utilizar este período desta semana e as próximas para recuperá-lo totalmente", comentou.

Segundo o treinador, a expectativa é que ele esteja em sua melhor forma para pegar o Atlético de Madrid, pelo Espanhol, dia 13 de setembro, e para a estreia na Liga dos Campeões, contra o Basel, três dias depois. "Queremos colocá-lo em ótima condição para preparar as partidas contra o Atlético e a Liga dos Campeões. Por isso não foi relacionado."