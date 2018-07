Poupado de novo, Luis Fabiano desfalca Vasco contra a Chapecoense

O atacante Luis Fabiano, artilheiro do Vasco no Brasileirão - com cinco gols - não viajou com a delegação nesta terça-feira para Chapecó, em Santa Catarina, onde a equipe carioca enfrentará a Chapecoense, na nesta quarta, às 21h45, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador vem sendo poupado pelo técnico Milton Mendes das partidas fora do Rio - como já ocorreu no duelo contra o Grêmio, em Porto Alegre - e será aproveitado no próximo compromisso do time cruzmaltino em São Januário, no sábado que vem, às 19 horas, contra o Avaí.

Luis Fabiano se envolveu em um acidente de trânsito - sem gravidade - no bairro de São Cristóvão, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta terça, quando seguia o treino no Complexo Esportivo de São Januário. O carro dele foi atingido na traseira por uma moto. O atacante desceu e socorreu os ocupantes da moto.

Para o ataque, o treinador Milton Mendes contará - na partida contra a Chapecoense - com o retorno de Paulo Vítor, artilheiro da equipe sub-20 do time cruzmaltino nesta temporada, que retornou da França, onde disputou o tradicional Torneio Internacional de Toulon com a seleção brasileira da categoria. O volante Douglas e o meia Nenê também estão à disposição do técnico para a partida.

A equipe vascaína tem encontrado dificuldades e ainda não pontuou em jogos disputados fora de casa nesta edição do Brasileirão. O time perdeu na estreia para o Palmeiras, no Allianz Parque (4 a 0), e para o Grêmio, em Porto Alegre (2 a 0), na quarta rodada. A outra derrota da equipe cruzmaltina no torneio ocorreu em São Januário, na quinta rodada, para o Corinthians, por 5 a 2.