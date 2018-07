Poupado, Jean desfalcará o Palmeiras contra o Grêmio

O Palmeiras encerrou na manhã desta terça-feira a preparação para o jogo de ida com o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil com algumas baixas. O técnico Cuca divulgou a lista de 23 jogadores relacionados para o duelo e não incluiu Jean, Thiago Santos e Cleiton Xavier para o confronto em Porto Alegre, na Arena Grêmio.

Cleiton Xavier não será aproveitado porque só iniciou nesta terça-feira o estágio de transição física após se recuperar de um problema muscular. Thiago Santos ficará de fora por causa de problemas pessoais - o volante perdeu o seu pai. Além disso, a comissão técnica por poupar Jean em razão de desgaste físico.

Outro desfalque do Palmeiras, claro, será o goleiro Fernando Prass, em recuperação de cirurgia no cotovelo direito. Já o atacante Rafael Marques não participou do treinamento para tirar documentação em um consulado, mas viajará com a delegação para Porto Alegre.

Em compensação, o Palmeiras terá dois retornos diante do Grêmio. Cuca volta a ter à disposição o zagueiro Edu Dracena, que foi poupado no último fim de semana conta o Coritiba, e o volante Gabriel, que havia cumprido suspensão automática.

Nesta terça, a comissão técnica realizou uma atividade tática, com o trabalho de jogadas ensaiadas, bolas aéreas e marcações. Depois, o auxiliar Alberto Valentim dirigiu uma movimentação de posse de bola.

RELACIONADOS

Goleiros: Jailson e Vagner.

Laterais: Egídio, Fabiano e Zé Roberto.

Zagueiros: Edu Dracena, Mina, Thiago Martins e Vitor Hugo.

Volantes: Arouca, Gabriel, Matheus Sales e Tchê Tchê.

Meias: Allione e Moisés.

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Gabriel Jesus, Lucas Barrios, Leandro Pereira, Róger Guedes e Rafael Marques.