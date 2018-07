Poupado, Juninho desfalca Vasco contra o Goiás O meia Juninho Pernambucano será poupado do jogo desta quinta-feira, entre Vasco e Goiás, no Serra Dourada. A decisão, tomada em conjunto entre a comissão técnica e o atleta, visa a deixar o meia em condições mais adequadas para enfrentar o Botafogo, domingo, no Maracanã.