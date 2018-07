Poupado, Luis Fabiano nem viaja com o São Paulo para pegar o CRB

SÃO PAULO - O técnico Muricy Ramalho confirmou o que havia indicado no treino desta terça-feira no São Paulo e irá poupar Luis Fabiano do jogo de quarta contra o CRB, pela segunda fase da Copa do Brasil. O centroavante, artilheiro do time na temporada, nem viaja para Alagoas, onde a partida acontece a partir das 22h, no Estádio Rei Pelé.

No treino desta terça-feira, Ademilson treinou entre os titulares e deve começar jogando, com Osvaldo e Pabon sendo mantidos no banco. Luis Fabiano é o artilheiro do time na temporada, com 12 gols em 17 jogos. Até aqui o atacante não perdeu nenhum jogo por lesão; ele foi poupado apenas duas vezes no Campeonato Paulista, contra Ponte Preta e Botafogo.

Na lista de relacionados a novidade é o volante Hudson, que foi convocado pela primeira vez e poderá fazer a sua estreia pelo clube. Eleito melhor volante do Paulistão pelo Botafogo, o jogador deve ficar na reserva de Souza, disputando uma chance de jogar com Denilson. Wellington fica em São Paulo.

Assim, o time titular do São Paulo deverá ser: Rogério Ceni; Douglas, Antonio Carlos, Rodrigo Caio e Alvaro Pereira; Souza, Maicon, Ganso e Boschilia; Alexandre Pato e Ademilson.