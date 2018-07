Poupado, Marcos Assunção desfalcará o Palmeiras

O volante Marcos Assunção será o principal desfalque do Palmeiras diante do Comercial-PI, na partida desta quarta-feira, em Teresina, às 21h50, pela Copa do Brasil. O jogador, assim como o zagueiro Thiago Heleno e o atacante Luan, foi poupado e ficou de fora da lista de relacionados do técnico Luiz Felipe Scolari.

Com isso, quem ganha uma chance é o atacante Miguel. O jovem jogador, recém-promovido das categorias de base, tem treinado bem, foi convocado por Felipão e deve ficar como opção para o decorrer da partida.

A surpresa na lista ficou por conta do meia Valdivia. O jogador voltou de contusão na partida do último domingo, diante do Mogi Mirim, após longo tempo afastado. A expectativa era de que o jogador também fosse poupado para o clássico de domingo, diante do São Paulo, pelo Campeonato Paulista.

A equipe palmeirense realizou nesta terça-feira pela manhã, ainda em São Paulo, o último treinamento antes do confronto desta quarta. A delegação viaja ainda nesta tarde de terça para Teresina, onde fica concentrada até o horário do jogo.

Confira os 19 relacionados do Palmeiras para o jogo desta quarta-feira:

Goleiros: Bruno e Raphael Alemão.

Laterais: Cicinho, Gabriel Silva e Rivaldo.

Zagueiros: Danilo, Maurício Ramos e Leandro Amaro.

Meio-campistas: Márcio Araújo, Chico, João Vitor, Valdivia, Tinga e Patrik.

Atacantes: Kléber, Adriano, Max Santos, Vinícius e Miguel.

