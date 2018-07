Poupado na Lusa, Luís Ricardo interessa ao São Paulo

SÃO PAULO - A novela envolvendo a saída do lateral-direito Luís Ricardo da Portuguesa ganhou mais um capítulo neste início de semana. Após ele ficar fora da derrota para o Goiás, por 2 a 1, domingo, em Goiânia, aumentaram as especulações sobre uma possível transferência ao São Paulo.

Luís Ricardo já atingiu o limite de seis jogos pela Lusa e, caso fizesse o sétimo, não poderia atuar em outro clube do Brasileirão. O gerente de futebol Candinho, contudo, negou que este seja o motivo da ausência. "Ele não foi relacionado porque estava com amidalite", alegou.

O lateral-direito da Lusa já foi alvo de vários clubes desde a paralisação para a Copa das Confederações. Quem chegou mais próximo de um acerto foi o Palmeiras, que fez uma proposta pelo empréstimo. A Lusa pediu R$ 2 milhões pela negociação em definitivo, mas o acordo não evoluiu.

Um dos fatores que podem favorecer o São Paulo é o empréstimo do meia argentino Cañete, que está na Portuguesa desde maio. Após a derrota para o Goiás, a Lusa estacionou nos sete pontos e segue na zona de rebaixamento, ocupando a penúltima colocação e vai precisar de reforços para evitar o rebaixamento.

Já São Paulo procura um jogador de confiança para atuar na lateral direita. Douglas, que vem sendo titular, é um dos mais criticados do contestado elenco tricolor. Na reserva, ele tem Mateus Caramelo e Lucas Farias, ainda dois garotos sem maturidade para assumir a titularidade no time do Morumbi.