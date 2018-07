Poupado na semana, Leonardo Silva treina no Atlético-MG e enfrentará o Grêmio Após ser poupado de dois treinos do Atlético-MG durante a semana, o zagueiro Leonardo Silva trabalhou normalmente neste sábado, em Porto Alegre, e deve ser titular na partida contra o Grêmio, no domingo, em Porto Alegre, pela penúltima rodada do Brasileirão.