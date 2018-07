Poupado no domingo, Elias fica fora de treino do Atlético-MG

Poupado no jogo contra o Palmeiras, no domingo, o volante Elias também ficou de fora do treino de reapresentação do elenco do Atlético-MG, nesta segunda-feira. O jogador se ausentou da atividade por conta de desgaste muscular. Fez somente trabalho na fisioterapia.

Os jogadores que foram titulares no domingo também não foram a campo nesta tarde. Eles fizeram atividade regenerativa na academia. Já os reservas participaram de treino técnico no gramado, sob o comando do técnico Roger Machado.

Foi apenas o início da preparação da equipe mineira para o duelo com o Avaí, na quarta-feira, pela 5ª rodada do Brasileirão. Na prática, o treinador terá apenas terça para comandar um coletivo com os titulares, visando o jogo no Independência. A atividade está marcada para as 15h30.

Ainda sem vencer neste Brasileirão, o Atlético soma três empates e uma derrota. Com esta sequência de resultados, o time de Roger Machado ocupa somente a 17ª colocação da tabela, dentro da zona de rebaixamento.