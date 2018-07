Poupado no treino, Luís Fabiano diz que está 'muito bem'

Luís Fabiano usou o Twitter para acalmar a torcida brasileira. Depois de ter sido poupado do treino físico de domingo, no campo do CT do Caju, em Curitiba, o atacante titular da seleção mandou um recado aos fãs nesta segunda-feira. "Graças a Deus estou muito bem... Obrigado a todos pelo carinho", escreveu o jogador, que se recupera de contusão muscular.

Luís Fabiano e Kaká, que também sofreu lesão muscular recentemente, foram os únicos jogadores que não fizeram o treino físico no campo no domingo. Mas o médico da seleção, José Luís Runco, já tinha avisado na última sexta-feira que a recuperação dos dois não preocupa - na ocasião, ele também explicou que ambos iriam seguir o mesmo cronograma de trabalho do restante do grupo.

Mas Luís Fabiano tratou de avisar nesta segunda-feira que a ausência no treino de domingo não é preocupante. Com sua mensagem no Twitter, ele indicou que já está recuperado da contusão na coxa esquerda que sofreu ainda quando defendia o Sevilla, da Espanha ? ele, inclusive, foi impedido de disputar a final da Copa do Rei, no dia 19 de maio, por causa da lesão.