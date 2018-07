Poupado nos EUA, Fred faz treino forte visando à estreia no Carioca

Após ser preservado do jogo contra o Bayer Leverkusen, o atacante Fred, do Fluminense, realizou um treino intensivo nesta sexta-feira. O capitão do time tricolor carioca também não deve fazer a sua estreia na temporada neste sábado contra o Colônia, outro clube da Alemanha, na segunda e última partida do torneio amistoso Florida Cup.

A presença do jogador era dada como certa na partida de estreia, contra o Bayer Leverkusen, mas a comissão técnica preferiu poupá-lo de última hora para que pudesse aprimorar a forma física. Ele foi o único jogador do grupo a não entrar em campo.

O atacante participou do treinamento recreativo com os demais jogadores. Mas, ao fim da atividade coletiva, Fred realizou um forte trabalho físico ao lado do preparador do Fluminense para reforçar a forma, pensando na estreia do time no Campeonato Carioca contra o Friburguense, em 1.º de fevereiro, no Maracanã.

O jogo contra o Colônia está marcado para 18h30 (de Brasília) deste sábado, em Jacksonville, nos Estados Unidos, onde o Fluminense realiza parte de sua pré-temporada.